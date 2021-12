https://fr.sputniknews.com/20211216/qui-sont-les-etrangers-qui-se-font-le-plus-flasher-sur-les-autoroutes-francaises-1053951004.html

Qui sont les étrangers qui se font le plus flasher sur les autoroutes françaises?

Selon le rapport de l’Agence nationale de traitement des infractions (ANTAI), 13 millions de voitures ont été flashées par des radars automatiques en 2020. Parmi elles, deux millions (14,6%) ont été attribuées à des conducteurs immatriculés à l’étranger. Quelles nationalités s’affichent en haut de cet anticlassement?Le rapport de l’agence, consulté par Le Figaro, pointe, sans surprise, les habitants des pays frontaliers de la France. Ce sont les Belges qui cumulent le plus d’infractions, avec près de 245.586 PV envoyés outre-Quiévrain en 2020.À la deuxième place arrive l’Espagne (219.704). Les conducteurs du Royaume-Uni (210.474) figurent à la troisième place, suivis par les Allemands (170.271). Ces quatre pays cumulent la moitié des contraventions envoyées hors de France en 2020, souligne le média.Suivent la Roumanie, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suisse et le Portugal.Chute pandémiqueLa crise sanitaire, la fermeture des frontières et les restrictions de circulation ont fait chuter le nombre de conducteurs étrangers présents: une baisse de 21,6% en 2020 après 14,2% un an plus tôt.D’après le rapport, ce sont les conducteurs finlandais qui connaissent la plus forte baisse avec 60%. Les Suédois se placent juste derrière (-58%.), viennent ensuite les Britanniques (-52,4%).Dans le même temps, les Est-Européens ont fait augmenter leur nombre de PV. Les infractions routières relevées pour les Bulgares ont doublé, avec 8.005 en 2020 contre 5.120 en 2019. Les Roumains subissent une hausse de 46% (160.630 PV). Les Polonais ont comptabilisé un tiers de PV de plus en 2020 qu'en 2019.L’égalité de traitement pour tous les conducteurs européens est assurée par la directive européenne du 11 mars 2015. La France pratique l’échange d'informations de cartes grises avec 19 pays de l'UE, plus la Suisse.Le Figaro rappelle que les contraventions s’appliquent pour les huit infractions suivantes:11,4 millions de points retirésL'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a répertorié 11,4 millions de points retirés aux conducteurs français pour l'année 2020. Les excès de vitesse représentent 67% des cas, viennent ensuite les infractions aux règles de priorité, puis l'usage du téléphone au volant.Quant à la sécurité routière en 2021, le nombre de morts en novembre est en baisse de 14% par rapport à 2019, relate l’ONISR. 221 personnes sont décédées sur les routes en France métropolitaine en novembre 2021, contre 257 en novembre 2019.

