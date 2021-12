https://fr.sputniknews.com/20211216/rome-les-fetes-de-fin-dannee-sous-le-signe-de-la-durabilite-1053947988.html

Rome, les fêtes de fin d'année sous le signe de la durabilité

Dressé au cœur de la ville éternelle, à la Piazza Venizia, le sapin traditionnel romain, du haut de ses 25 mètres, transforme, comme à l'accoutumée, la place... 16.12.2021, Sputnik France

La fameuse grande roue multicolore des objectifs du développement est impérialement placée en face de ce symbole de fin d'année, offrant dix-sept cadeaux inédits portant le nom des différents ODD que l'ONU a identifiés pour assurer un avenir meilleur à l’humanité.Impliquée et engagée, la capitale transalpine a ainsi choisi de faire de la période des fêtes un moment de réflexion et de sensibilisation aussi bien aux adultes qu’aux plus jeunes, invitant ses habitants et ses visiteurs à un voyage au cœur de la durabilité.Selon lui, le développement durable n'est pas simplement une question environnementale, c'est un concept beaucoup plus large qui embrasse aussi la protection de la santé, l'inclusion sociale, l’approche genre et l'élimination des déchets. Des objectifs qui doivent être concrètement ancrés dans les réalités territoriales pour améliorer la qualité de vie des personnes et le fonctionnement des activités économiques.Partenaire de la campagne, ACEA fait savoir que l’installation lumineuse mise en place permet de créer un éclairage innovant, technologique et durable. Tel est le message de Rome pour clôturer 2021 et se projeter sur une nouvelle année qui mise sur le développement durable pour relancer une Italie, alourdie par le tribut de la pandémie.

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

