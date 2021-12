https://fr.sputniknews.com/20211216/un-geant-viticole-russe-debarque-en-france-pour-contrer-les-cliches-1053935429.html

Un géant viticole russe débarque en France pour contrer les clichés

Un géant viticole russe débarque en France pour contrer les clichés

L’un des plus grands producteurs russes de vin, Fanagoria, compte surprendre ses clients français et leur faire découvrir les spécialités du terroir de Kouban... 16.12.2021, Sputnik France

2021-12-16T06:10+0100

2021-12-16T06:10+0100

2021-12-16T06:10+0100

russie

russie

bordeaux

vin

vignoble

kouban

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1053934438_0:206:1099:824_1920x0_80_0_0_a3cd8f1a7aa87ae6a3a2e4c6a5ddd430.jpg

C’est dans la péninsule de Taman, au 45e parallèle considéré comme idéal pour les grands vins, que se trouvent les vignobles de Fanagoria. L’entreprise, qui tient son nom des lieux de l’importante colonie grecque antique éponyme, compte parmi les plus grands producteurs de vin en Russie. En décembre, elle a lancé ses exportations en France. Une occasion d’évoquer les détails de ce contrat et ses perspectives avec son directeur général, Piotr Romanichine.Notre conversation se déroule le 13 décembre, lorsque Forbes Russie inaugure un projet inédit se voulant un "manifeste de la viticulture russe", dont l’histoire pluriséculaire est jalonnée de différentes étapes, glorieuses et parfois moins belles, comme celle de la "loi sèche" ayant affecté tous les vignobles à travers l’URSS.L’assemblée des vins, marquée par l’entrée des 100 meilleurs vins russes dans le classement de Forbes, premier en son genre, a donc été accueillie par le Metropol Hotel, au cœur de Moscou. Le top 100 comprend ainsi 55 vins rouges, 31 vins blancs et 14 vins pétillants, en fonction de la consommation des vins en Russie, précise Forbes. Parmi les vins de ce top 100 mais aussi du top 10, se trouvent quelques produits de Fanagoria.Direction l’internationalExportant déjà dans une dizaine de pays, dont l’Allemagne, la Suisse, la Finlande ou encore la Chine, l’entreprise a commencé à négocier un contrat avec Auchan au mois d’avril, ce qui a abouti en ce mois de décembre à l’expédition de 25.000 bouteilles à Grenoble.Affirmant que la qualité des produits a toujours été l’objectif primordial de Fanagoria, Piotr Romanichine pointe que ce contrat français est le digne résultat d’un travail mené depuis des dizaines d’années.Expliquant que les terres de Kouban situées entre les mers Noire et d’Azov sont souvent plus riches en microéléments que la plupart des terres européennes, M.Romanichine se félicite également du travail des œnologues, russes et étrangers, dont celui de l’expert international John Worontchak.Contrer les stéréotypesAlors que toute la viticulture russe s’efforce depuis des années de s’assurer une place sur la carte viticole, Fanagoria a pour la première fois été remarquée à l’échelle internationale grâce à un compte rendu indépendant de la critique britannique œnophile Jancis Robinson paru en 2009 dans le Financial Times.Il tient entre autres à souligner que Fanagoria a lutté quant à elle contre deux stéréotypes, à savoir celui selon lequel il est impossible de créer des vins honorables dans le terroir russe, et celui selon lequel les grandes entreprises ne sont pas capables de créer de grands vins.Fanagoria a été invitée à collaborer à l’échange interuniversitaire Vinifera EuroMaster. Une étudiante russe, soutenue par le géant viticole russe, suit actuellement des études œnologiques à Bordeaux et devra ensuite venir travailler au sein de l'entreprise russe.Fanagoria en quelques détails

russie

bordeaux

kouban

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Inauguration du premier top 100 de Forbes Meilleurs vins russes Inauguration du premier top 100 de Forbes Meilleurs vins russes 2021-12-16T06:10+0100 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

russie, bordeaux, vin, vignoble, kouban