Une pub pour du lait compare les femmes à des vaches et fait scandale en Corée du Sud - vidéo

Une pub pour du lait compare les femmes à des vaches et fait scandale en Corée du Sud - vidéo

La plus grande entreprise de produits laitiers de Corée du Sud a dû présenter ses excuses suite au scandale créé par la diffusion d’une publicité mettant en... 16.12.2021, Sputnik France

La pub de la marque de lait sud-coréenne Seoul Milk montrant un homme en train de filmer en secret un groupe de femmes pratiquant le yoga dans la nature a suscité des accusations de sexisme et de propagande de voyeurisme de la part des consommateurs.Dans la vidéo, un homme muni d’une caméra s’approche doucement de femmes vêtues de blanc, qui se transforment en vaches une fois qu’il trahit sa présence. La scène se termine par ces mots: "Eau propre, aliments biologiques, lait 100% pur de Séoul. Lait biologique d’un ranch biologique".La vidéo publicitaire, devenue virale depuis sa diffusion en novembre, a déclenché un vaste débat sur les questions de sexisme. Dans le même temps, le fait que l’homme dans la publicité filme des femmes sans leur consentement a soulevé davantage de controverse, car les délits liés aux caméras espion dans les toilettes ou les vestiaires féminins ont explosé en Corée du Sud ces dernières années.Ainsi, entre 2013 et 2018, il y aurait eu plus de 30.000 cas de voyeurisme déclarés dans l’ensemble du pays, rappelle BBC.Les plus sincères excusesFace à la polémique, la compagnie a fini par la retirer de YouTube et à présenter ses "plus sincères" excuses "à tous ceux qui se sont sentis mal à l’aise" en regardant la vidéo.Plus tôt en 2021, la Corée du Sud avait vu l’émergence de groupes dits de "défense des droits masculins" qui affirment lutter contre la "haine des hommes" qu’entretiendraient les féministes dans le pays.

