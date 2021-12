https://fr.sputniknews.com/20211216/usa-new-york-restitue-200-pieces-archeologiques-volees-a-litalie-1053949268.html

USA: New York restitue 200 pièces archéologiques volées à l'Italie

USA: New York restitue 200 pièces archéologiques volées à l'Italie

Un procureur de New York vient d’annoncer la restitution de 200 pièces archéologiques estimées à 10 millions de dollars à l'Italie. 16.12.2021, Sputnik France

M. Vance a indiqué que 150 des objets étaient en lien avec l'enquête de ses services sur Edoardo Almagia, un antiquaire italien qui était basé à New York avant de quitter les Etats-Unis en 2003, ajoutant qu'Almagia a fait l'objet d'une enquête en Italie pour trafic et vente d'antiquités volées à des acheteurs américains mais reste en fuite.Le procureur a relevé que 100 des pièces retrouvées avaient été saisies au musée Fordham de l'art grec, étrusque et romain à New York.Les services du procureur de New York ont rendu plus de 700 pièces archéologiques à 14 pays depuis août 2020, dont une trentaine au Cambodge, plus de 100 au Pakistan et presque 250 à l'Inde.

