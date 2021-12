https://fr.sputniknews.com/20211216/zemmour-souhaite-limmigration-zero-macron-denonce-des-absurdites-1053949825.html

Zemmour souhaite "l’immigration zéro", Macron dénonce "des absurdités"

Bien qu’il reconnaisse l’augmentation des flux d’immigration en France ces dernières années et le fait que la France n’ait "pas bien intégré", Emmanuel Macron... 16.12.2021, Sputnik France

Préférant ne pas citer les noms de ses adversaires politiques, Emmanuel Macron s’est toutefois penché, pendant son allocution Où va la France?, sur un thème porté par Éric Zemmour, à savoir le "grand remplacement".Jugeant que l’immigration "a aidé à la croissance de notre pays" ainsi qu’"à avancer", le chef de l’État, refusant de trancher sur ses projets en vue de la présidentielle, a pointé les "absurdités consistant à dire immigration zéro".Affirmant que la France est "une nation d’immigration" depuis la fin du XIXe siècle, "avec une part […] intégrée par le travail", Emmanuel Macron a reconnu que l’immigration avait augmenté "depuis quelques années" face à des "crises politiques" et que la France n’a "pas bien intégré" ces "dernières années"."L’homme du grand déclassement"Invité à s’exprimer sur TF1 suite à l’allocution du Président et le sujet abordé, Éric Zemmour a estimé:Il a ensuite expliqué son idée en détail:Répondant au postulat d’Emmanuel Macron selon lequel l’immigration zéro était absurde, le polémiste a tenu à souligner:"Dans ce cas-là, la plupart des Français sont absurdes et veulent des choses absurdes. Emmanuel Macron lui-même a dit, quand il avait commencé sa grande marche en 2016, que la préoccupation première des Françaises est la sécurité dans les transports. Est-ce qu’à la fin de son mandat les Françaises se sentent en sécurité dans les transports? Tout le monde connaît la réponse. Est-ce qu’elles peuvent s’habiller comme elles le veulent sans craindre d’être agressées […] ? Non!""Il faut que ces gens rentrent chez eux"Si le problème de l’immigration est depuis longtemps au cœur des préoccupations d’Éric Zemmour, en tant que candidat, il a formulé le 15 décembre au micro de RTL ses propositions quant à l’accueil légal des migrants. Il a ainsi estimé que les flux d’immigration devaient être "à zéro".À cet égard, il souhaite "arrêter le droit au regroupement familial, réduire à quelques dizaines, voire centaines, de personnes le droit d’asile, réduire drastiquement le nombre d’étudiants étrangers".Ensuite, il a lancé que "55% des étrangers non européens sont chômeurs ou inactifs et sont donc aux frais du peuple français", ajoutant:

