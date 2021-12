https://fr.sputniknews.com/20211217/coree-du-sud-le-gouvernement-se-mobilise-pour-soutenir-les-petits-commerces-1053963031.html

Corée du Sud: le gouvernement se mobilise pour soutenir les petits commerces

Corée du Sud: le gouvernement se mobilise pour soutenir les petits commerces

Le gouvernement sud-coréen a promis vendredi de mobiliser " toutes les ressources possibles " pour fournir un soutien financier supplémentaire aux petits... 17.12.2021, Sputnik France

2021-12-17T12:04+0100

2021-12-17T12:04+0100

2021-12-17T12:04+0100

économie

corée du sud

commerce

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1045813297_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf565f77a71c2c9852a7cdfb50175deb.jpg

La nouvelle intervention du gouvernement intervient dans le sillage des mesures de distanciation sociale plus strictes entrées en vigueur dans le pays vendredi suite à la recrudescence des infections quotidiennes par le Covid-19.Les mesures de soutien aux petits commerces ont été élaborées tout en prenant en compte les pertes qui pourraient découler de la réduction additionnelle de la taille maximale des rassemblements privés, a dit le Premier ministre sud-coréen. Les nouvelles mesures anti-Covid annoncées par le gouvernement réduisent à cinq le nombre des personnes autorisées lors des rassemblements privés. Les autorités rétabliront aussi le couvre-feu à 21h pour les restaurants et les cafés. En vertu des nouvelles mesures, qui resteront en vigueur jusqu’au 2 janvier, les restaurants et cafés seront restreints à quatre personnes si celles-ci sont complètement vaccinées. Les non-vaccinés pourront utiliser ces installations seuls ou commander de la vente à emporter ou se faire livrer. Les établissements de divertissement feront l’objet du couvre-feu à 21h alors que les cinémas, salles de concert et cybercafés seront autorisés à ouvrir jusqu’à 22h.La Corée du Sud a comptabilisé vendredi 7.435 nouvelles infections quotidiennes au Covid-19, un chiffre qui porte à 551.551 le nombre total des contaminations dans le pays, selon les données rendues publiques par l’agence sud-coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA). Le pays a également recensé trois nouvelles infections par le mutant omicron, portant à 151 le nombre total des contaminations par le variant dans le pays. L’agence a, d’autre part, enregistré 73 nouveaux décès liés à la pandémie, avec un total de 4.591 morts depuis le début de la pandémie.Vendredi, le ministère de l’Économie et des Finances a mis en garde que la hausse des infections accentue l’incertitude qui enveloppe l’économie sud-coréenne. Toutefois, le ministère a souligné que l’actuelle vague des contaminations pourrait avoir un impact limité sur la consommation par rapport aux vagues précédentes.

corée du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

corée du sud, commerce, covid-19