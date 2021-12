https://fr.sputniknews.com/20211217/des-elus-lfi-filmes-couvrant-dinsultes-le-president-de-generation-z-apres-une-emission---video-1053968440.html

Des élus LFI filmés couvrant d’insultes le président de Génération Z après une émission - vidéo

Des élus LFI filmés couvrant d'insultes le président de Génération Z après une émission - vidéo

Venu le 16 décembre sur C8 pour soutenir le programme de Zemmour, le président de Génération Z a conseillé à Alexis Corbière, député LFI et ex-professeur, de... 17.12.2021, Sputnik France

Le président de Génération Z Stanislas Rigault a été violemment insulté par la chroniqueuse de TPMP et élue francilienne Raquel Garrido et son compagnon député de La France insoumise (LFI) Alexis Corbière après l’émission Face à Baba sur C8, organisée jeudi 16 décembre pour permettre à Éric Zemmour de débattre avec des personnalités médiatiques et politiques.Le conflit a éclaté après que ce jeune homme de 22 ans venu soutenir le programme d’Éric Zemmour a déclaré être préoccupé par les propos de personnes "qui n’osent pas dire ‘vive la France’, comme certains députés de La France insoumise" faisant référence à la députée LFI, Danielle Obono, qui avait hésité à dire "vive la France" sur le plateau des Grandes Gueules sur RMC, en juin 2017.Une remarque qui a touché au vif Alexis Corbière, placé derrière le président de Génération Z.La réponse ne s’est fait pas attendre. Stanislas Rigault a invité cet ancien professeur d'histoire-géographie à "retourner enseigner car en 2022 c’est terminé l’Assemblée nationale",provoquant des applaudissements du public présent sur le plateau.Une pique qui semble avoir davantage poussé à l’exaspération l’ex-porte-parolede Jean-Luc Mélenchon. "Vous n’avez pas le droit d’insulter les députés insoumis", a-t-il insisté, qualifiantensuite Stanislas Rigault de "petit bourgeois méprisant". Pour apaiser la situation, Éric Zemmour a dû intervenir,prenant la défense du présidentde Génération Z.Une prise de bec en coulisseCependant, comme le montre une vidéo relayée ce 17 décembre sur Twitter par plusieurs médias, leur conflit ne s’est apaisé aprèsl’émission. En coulisse, Alexis Corbière et sa compagne, l’élue de Bagnolet, Raquel Garrido, profèrent des insultes à Stanislas Rigault.Une altercation "regrettable"Dans une interview accordée à CNews en réaction, Cyril Hanouna a qualifié cette altercation de "regrettable".

