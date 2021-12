https://fr.sputniknews.com/20211217/don-de-mirage-2000-9-emiratis-au-maroc-le-silence-embarrasse-de-la-france-1053972484.html

Don de Mirage 2000-9 émiratis au Maroc: le silence embarrassé de la France?

Le projet des Émirats arabes unis de transférer à titre gracieux ses 68 Mirage 2000-9 au Maroc n’en finit pas d’agiter les médias spécialisés dans l’actualité militaire. L’information avait d’abord été révélée le 9 décembre par El Español, qui annonçait une réexportation de ces avions de chasse polyvalents acquis par Abu Dhabi à la fin des années 1990. Ces Mirage 2000-9 sont des avions puissants et efficaces. Ils ont d’ailleurs bénéficié d’un programme de modernisation en 2019.Fait accompliPour l’heure, aucune des trois parties (Émirats arabes unis, Maroc et France) ne s’est prononcée officiellement sur ce transfert. Si elle venait à se confirmer, une telle opération exigerait l’accord des autorités françaises. Lors de la vente d’armement, la France soumet le pays acquéreur à signer un certificat de non-réexportation. La levée de cette obligation est soumise à une procédure très stricte qui doit être approuvée par la Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG).Contacté par Sputnik, un expert en armement indique que le Maroc semble être le seul bénéficiaire de cette flotte. "Les informations dont nous disposons évoquent un transfert de la totalité des appareils émiratis vers le Maroc, et non pas un partage avec l’Égypte ou encore le Pakistan, comme cela avait été évoqué dans certains articles de presse", dit-il. Notre source, qui a requis l’anonymat, confirme le malaise des autorités françaises face "au fait accompli émirati".En effet, l’arrivée de cette flotte de Mirage 2000-9 -toujours hypothétique pour l’heure- fournirait une puissance considérable au Maroc dans contexte de forte tension avec l’Algérie. "Cette opération sera considérée par Alger comme un acte hostile de la part de la France. L’Algérie est libre d’interpréter cette attitude comme une alliance franco-émiratie pour soutenir le Maroc", note notre interlocuteur.Des groupes français comme Thalès et Safran pourraient donc être "sanctionnés" par Alger (qui a habituellement recours à leurs services) s’ils s’impliquaient dans le programme Mirage 2000-9 marocain. Ils seraient les victimes collatérales de cette affaire.L’expert en armement considère qu’actuellement, les forces aériennes marocaines ne disposent pas des moyens de faire voler ces Mirages 2000-9, car une telle flotte nécessite une importante chaîne logistique. "Il faut une base aérienne capable d’accueillir cette flotte, ça ne se limite pas à une piste d’atterrissage et à des abris. Les Marocains devront construire une infrastructure dédiée au Mirage 2000-9".Le Maroc devra donc puiser dans ses caisses pour une nouvelle mise à niveau de ces appareils et pour les programmes de formation. "Cela risque de coûter cher, environ 400 millions d’euros pour toute la flotte. Sans compter l’effort opérationnel et l’effort d’entretien annuel. De plus, cela nécessite un certain temps, au moins deux ans, pour la soixantaine d’appareils. L’intégralité ne sera pas disponible avant 2024 ou 2025", conclu notre expert.

