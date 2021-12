https://fr.sputniknews.com/20211217/europe-le-petrole-soriente-a-la-baisse-1053967607.html

Europe: le pétrole s'oriente à la baisse

Europe: le pétrole s'oriente à la baisse

Les cours du pétrole cédaient du terrain vendredi au terme d'une semaine sans direction claire, les investisseurs restant tiraillés entre des données... 17.12.2021, Sputnik France

Ainsi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février lâchait 1,96% à 73,57 dollars.À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de janvier abandonnait 2,03% à 70,91 dollars. Les deux cours de référence du brut ont clôturé la séance de jeudi sur une hausse aux pourcentages semblables.Pour sa part, le prix du gaz naturel montrait toujours une forte volatilité vendredi, perdant en début de séance près de 20%, alors que le marché de référence du gaz européen, le TTF (Title Transfer Facility) néerlandais, ne lâchait plus que 4,13% à 136,87 euros le mégawattheure (MWh).Il a touché la veille 146,16 euros, un nouveau plus haut depuis le 6 octobre.

