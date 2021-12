https://fr.sputniknews.com/20211217/gabon-le-pass-sanitaire-a-lorigine-dune-grogne-sociale-1053966148.html

Gabon: le pass sanitaire à l’origine d’une grogne sociale

Depuis le 15 décembre au Gabon, l’accès à son lieu de service ou tout autre lieu public est conditionné par la présentation d’un pass sanitaire. Une mesure gouvernementale rejetée par les syndicats et les acteurs de la société civile, à l’instar du "Copil citoyen" une plateforme locale de contrôle de la gestion de la pandémie du Covid-19."Journée ville morte"En effet, dans le cadre du renforcement de la lutte contre le Covid-19, le gouvernement gabonais a arrêté, le 27 octobre 2021, des nouvelles mesures prenant effet à compter du 15 décembre. Il s’agit entre autres de l’obligation de présenter un test PCR ou une attestation de vaccination pour avoir accès aux lieux publics, notamment les administrations, les entreprises, les restaurants et les snack-bars, mais aussi la fin de la gratuité des tests PCR qui passent désormais à 20.000 F CFA (36 dollars).Des mesures jugées "liberticides" par les acteurs de la société civile et autres syndicats qui ont appelé à une journée ville morte lancée le 15 décembre. Une journée diversement vécue par les populations de Libreville et ses environs. Pour Jean Valentin Leyama, cependant, "le mot d'ordre de la ville morte a été très largement suivi au regard du constat fait sur l'ensemble du territoire".La réticence au vaccin"Nous nous réservons la faculté d'engager d'autres actions citoyennes et pacifiques jusqu'à l'aboutissement de nos revendications", martèle Jean Valentin Leyama. Alors que le Gabon compte à la date du 17 décembre, plus de 37.000 cas de contamination et a enregistré 285 décès, huit mois après le lancement de la vaccination contre le Covid-19, les populations ne se pressent toujours pas. Fin novembre, 112.000 personnes seulement s’étaient déjà fait vacciner, soit 4% de la population.Dans le pays comme ailleurs en Afrique subsaharienne, la réticence vaccinale est particulièrement forte. Une tendance alimentée par les débats télévisés qui relaient de multiples controverses autour de l’efficacité et des potentiels effets secondaires des vaccins disponibles. Des controverses qui n’ont pas cessé d’enfler depuis que deux médecins français avaient suggéré d’expérimenter un vaccin contre le Covid-19 en Afrique lors d’une émission diffusée sur la chaîne LCI en avril 2020. Pour les acteurs de la société, la "vaccination doit être volontaire".Dans son plaidoyer, l’observatoire citoyen, propose également "la suppression des mesures privatives de libertés" dans la lutte contre la pandémie. En février, des échauffourées entre la police et des manifestants avaient fait plusieurs morts dans le pays. Les protestataires s’érigeaient contre le durcissement des mesures gouvernementales contre la propagation du Covid-19, notamment un couvre-feu imposé à partir de 18 heures.

