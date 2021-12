https://fr.sputniknews.com/20211217/guinee-bissau-les-medias-publics-en-greve-pour-xeiger-de-meilleures-conditions-de-travail-1053960605.html

Guinée-Bissau: les médias publics en grève pour xeiger de meilleures conditions de travail

Les médias publics de Guinée-Bissau ont entamé jeudi une grève de trois jours pour exiger de meilleures conditions de travail et le recrutement de journalistes... 17.12.2021, Sputnik France

Selon des médias, la grève déclenchée par les syndicats de la radio et de la télévision nationales, du journal No Pintcha et de l'Agence guinéenne d'information, fait suite à l'échec de discussions avec le ministère de l'Information.Les syndicats des quatre organes s'insurgent contre les conditions de travail et les salaires extrêmement bas et le manque criant de matériel de travail, notamment des ordinateurs.La Guinée-Bissau n'a qu'une seule chaîne de télévision qui diffuse encore en système analogique.

