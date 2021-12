https://fr.sputniknews.com/20211217/la-cote-divoire-recoit-un-don-de-plus-de-deux-millions-de-vaccins-johnson-and-johnson-de-lue-1053967937.html

La Côte d’Ivoire reçoit un don de plus de deux millions de vaccins Johnson and Johnson de l’UE

2021-12-17T15:54+0100

covid-19

côte d'ivoire

janssen covid-19, vaccin de johnson&johnson

Selon l’Agence ivoirienne de presse, cet important lot (1.257.200 doses offertes par l’Espagne et 1.000 800 doses par l’Italie) s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’Union Européenne (UE) et de ses Etats membres à soutenir leur partenaire dans la lutte contre la Covid-19.Lors de la cérémonie de réception, qui a eu lieu mercredi, l’ambassadeur d’Espagne à Abidjan, Raphaël Soriano, a souligné qu’à travers cette deuxième livraison en moins de deux mois, le gouvernement espagnol réitère son appui à la campagne de vaccination mise en œuvre par le gouvernement de Côte d’Ivoire.A ce jour, l’Espagne a fait don de plus de 45.000.000 de vaccins via le mécanisme Covax, dont 22.000.000 ont été alloués à des pays Africains, a précisé M. Soriano.Pour l’ambassadeur d’Italie, Arthuro Luzzi, cette nouvelle contribution de son pays à la campagne de vaccination menée par le gouvernement ivoirien est la confirmation de l’excellence des relations bilatérales et de l’engagement de l’Italie au sein de l’Union Européenne dans l’action de soutien en faveur de la population ivoirienne.Le gouvernement ivoirien, représenté par les ministères en charge de la Santé et des Affaires étrangères, a remercié les donateurs pour ce lot de vaccins qui vient appuyer la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui ambitionne de vacciner 2,5 millions de personnes avant la fin de cette année.

côte d'ivoire

côte d'ivoire, janssen covid-19, vaccin de johnson&johnson