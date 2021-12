https://fr.sputniknews.com/20211217/le-chef-de-lonu-attendu-dimanche-au-liban-1053959956.html

Le chef de l'ONU attendu dimanche au Liban

Le chef de l'ONU attendu dimanche au Liban

Le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, effectuera, ce dimanche, une "visite de solidarité" au Liban, a annoncé son porte-parole jeudi. 17.12.2021, Sputnik France

Durant cette visite, le chef de l’ONU rencontrera des responsables libanais dont le président Michel Aoun, le Premier ministre Najib Mikati et le président du parlement Nabih Berri, outre des représentants religieux et de la société civile, indique la même source.Lors de ce déplacement, le responsable onusien va réaffirmer le soutien de l’ONU au Liban et à son peuple et rendra hommage aux victimes de l’explosion du port de Beyrouth, ajoute-t-on.Le port de Beyrouth a connu une explosion gigantesque le 4 août 2020, faisant plus de 200 morts.Durant les deux dernières années, le Liban fait face à une série de défis d’ordre économique, social, financier et sanitaire."Les deux dernières années ont été les pires que le Liban ait connues, avec une crise économique et financière, suivie de la pandémie de Covid-19, puis de l'explosion du port de Beyrouth”, avait indiqué le ministre libanais de l’économie Amin Salam lors d'un webinaire organisé sous le thème "Liban : Perspectives de relance économique".En mai 2020, le Liban a entamé des négociations avec le Fonds monétaire international sur un plan de relance, mais elles ont été gelées en août de la même année avant d'être relancées début octobre après la formation d'un nouveau gouvernement.

