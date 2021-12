https://fr.sputniknews.com/20211217/lefficacite-du-spoutnik-v-face-a-lomicron-depasse-celle-des-vaccins-arn-assure-son-concepteur-1053965778.html

L'efficacité du Spoutnik V face à l'Omicron dépasse celle des vaccins ARN, assure son concepteur

L'efficacité du Spoutnik V face à l'Omicron dépasse celle des vaccins ARN, assure son concepteur

Une étude préliminaire prouverait que le Spoutnik V présente une activité de neutralisation élevée contre le nouveau variant Omicron et offre une bonne... 17.12.2021

L'efficacité attendue du vaccin russe Spoutnik V avec une injection de rappel du Spoutnik Light pourrait être supérieure à 80% contre la souche Omicron (B. 1.1.529), selon une étude de laboratoire préliminaire du Centre Gamaleïa qui a conçu le vaccin, indique ce 17 décembre le Fonds russe d'investissements directs (RFPI) qui le commercialise.L’activité neutralisante du Spoutnik V baisse moins que celle des autres vaccins. La diminution est de trois à sept fois moindre que celle des vaccins à ARN messager. La stimulation mixte avec le Spoutnik Light permet d’augmenter l'efficacité des autres vaccins, notamment contre l’Omicron, ainsi que de prolonger la durée de protection. Elle rend la réponse immunitaire plus longue que les trois mois des vaccins à ARN messager, expose le RFPI.La sécurité et l’efficacité élevées du Spoutnik V et du Spoutnik Light sont confirmées par plus de 30 études et données sur la vaccination dans plus de 60 pays, ajoute le fonds.Schéma de vaccination à recommanderLe directeur du Centre Gamaleïa, Alexandre Guinzbourg, donne pour sa part un chiffre plus précis concernant l’efficacité de la vaccination avec le Spoutnik V puis du rappel avec le Spoutnik Light.Il informe qu’il recommandera au ministère russe de la Santé de vacciner la population précisément selon ce schéma de vaccination avec rappel.Le Spoutnik V se montre plus efficace que les autres vaccins utilisés dans le monde contre le variant Omicron, a fait savoir Vladimir Poutine lors d’une réunion de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs:

