https://fr.sputniknews.com/20211217/les-forces-de-securite-sud-africaines-en-etat-dalerte-face-a-deventuels-troubles-1053968874.html

Les forces de sécurité sud-africaines en état d'alerte face à d’éventuels troubles

Les Forces de sécurité sud-africaines sont en état d'alerte pour faire face à d’éventuels troubles sociaux qui pourraient se déclencher après qu'un tribunal... 17.12.2021, Sputnik France

2021-12-17T16:29+0100

afrique

police

prison

jacob zuma

Plus tôt cette semaine, la Haute cour de Pretoria a ordonné à M. Zuma de retourner en prison pour purger le reste de sa peine de 15 mois pour outrage à la Justice, qualifiant d'"illégale" la décision des services correctionnels en septembre dernier de le libérer pour des raisons médicales.L'Afrique du Sud a été dévastée par de violentes émeutes au lendemain de l'incarcération en juillet dernier de M. Zuma. De grandes villes comme Johannesburg, Durban et Pietermaritzburg ont été ravagées par des violences et des actes criminels qui ont pris racine dans la province du KwaZulu-Natal, puis se sont étendues à d'autres régions du pays, notamment Gauteng, considérée comme la province la plus peuplée.Selon des données officielles, près de 200 centres commerciaux, 300 magasins, 1.400 guichets automatiques bancaires, 300 banques et bureaux de poste, ainsi que 120 pharmacies ont été vandalisés et saccagés dans les deux provinces.Le bilan humain a été également très lourd, avec pas moins de 330 personnes tuées, notamment à cause des bousculades qui ont eu lieu lors du pillage des centres commerciaux.

