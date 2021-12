https://fr.sputniknews.com/20211217/les-vaccines-contre-le-covid-19-pourront-ils-bientot-beneficier-des-autotests-gratuits-1053960300.html

Les vaccinés contre le Covid-19 pourront-ils bientôt bénéficier des autotests gratuits?

Pour réduire le risque de contamination par le Covid-19 autour de la table pendant les fêtes, le gouvernement souhaite rendre les autotests gratuits pour les... 17.12.2021, Sputnik France

Alors que la nouvelle vague de Covid-19 gagne du terrain en France, l’exécutif veut permettre aux vaccinés de recourir à des autotests gratuits, révèle ce 17 décembre BFM TV.Cette mesure concernerait également lespersonnes asymptomatiques ou peu symptomatiques. Elle vise non seulement à réduire les écarts d'accès aux tests entre les lieux isolés et ceux où il est facile de se rendre dans une pharmacie mais aussi à éviter la saturation des lieux de dépistage et à pousser plus de Français à faire des tests à l'approche de Noël et du Nouvel An.Un conseil de Défense sanitaire prévu ce vendredi après-midi va trancher cette question.Pour l’instant, ces autotests sont vendus en pharmacie à 5,20 euros l'unité (prix limite de vente), et à 24,99 euros la boîte de cinq. Pour le grand public, ils ne sont pas remboursés par l'Assurance maladie. Seuls ceux qui travaillent avec des personnes âgées ou handicapées en tant qu'aide à domicile peuvent en bénéficier.Suffisamment de tests pour répondre à la demande?Face à la cinquième vague et à la menace du variant Omicron, le ministère de la Santé a ainsi publié le 13 décembre un avis du Conseil scientifique pour les fêtes de fin d'année qui propose notamment de pratiquer "des autotests en amont de réunions privées".Le 16 décembre, Olivier Véran a également appelé les Français à réaliser des autotests avant de rejoindre leurs proches pour les fêtes de fin d’année, car "les pharmaciens et les laboratoires, sur le qui-vive en permanence, ne testeront pas 60 millions de Français en une journée".Pourtant, auprès de LCI, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France Philippe Besset a mis en garde contre un risque de rupture de stock des autotests dans les pharmacies, bien que ces réserves "étaient suffisantes pour répondre à la demande" avant ces annonces.Il ajoute qu’il y a "suffisamment d'autotests" sur le marché mondial sans pour autant assurer qu’ils seront acheminés en pharmacie "à temps pour Noël".La progression de l’épidémie en FranceLa vague de Covid-19 se poursuit en France. Au 16 décembre, 60.866 nouveaux cas ont été enregistrés contre 65.713 la veille. Leur moyenne des sept derniers jours est toujours en hausse atteignant 50.704, selon Santé publique France.Cette hausse de cas se traduit par une progression des hospitalisations même si le niveau élevé de la vaccination atténue cette corrélation. Au 16 décembre, 1.342 patients ont été admis à l'hôpital, dont 248 en soins critiques.

