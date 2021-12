https://fr.sputniknews.com/20211217/lukraine-annonce-quand-elle-reconnaitra-jerusalem-comme-capitale-disrael-1053971035.html

L’Ukraine annonce quand elle reconnaîtra Jérusalem comme capitale d’Israël

Kiev pourrait reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël dans les prochains mois, a fait savoir l’ambassadeur d’Ukraine à l’occasion d’un événement marquant... 17.12.2021, Sputnik France

L’Ukraine considère Jérusalem comme la "seule et unique capitale" d’Israël, a affirmé l’ambassadeur ukrainien dans le pays, Yevgen Korniychuk, lors de la célébration des 30 ans des relations diplomatiques bilatérales.L’annonce a été faite après que le ministre du Logement et aux Affaires de Jérusalem, Zeev Elkin, qui a grandi en Ukraine, a exprimé l’espoir de voir Kiev ouvrir une ambassade dans sa ville. Et même si cela ne signifie pas une reconnaissance officielle de la capitale israélienne de Jérusalem, cela montre la direction que prennent les relations, a-t-il confié au média. Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait se rendre en Israël l’année prochaine et pourrait inaugurer le bureau de l’ambassade au cours de cette visite.Le bureau ukrainien s'occuperait du développement des relations bilatérales dans le domaine du commerce et de la technologie, précise pour sa part le média ukrainien Focus.Décision de l’UkraineC’est le 25 octobre 2019 que le gouvernement ukrainien a annoncé son intention d’ouvrir un bureau à Jérusalem "pour promouvoir l'innovation et l'investissement".Le ministre israélien des Affaires étrangères de l’époque, Israël Katz, avait alors salué cette initiative, félicitant "le gouvernement ukrainien pour sa décision d'ouvrir une représentation diplomatique à Jérusalem" qui sera placée sous la supervision de l'ambassade d'Ukraine se situant à Tel-Aviv.Jérusalem considérée comme capitale d'IsraëlPlusieurs pays ont déjà ouvert des bureaux économiques affiliés à leurs ambassades à Jérusalem, notamment le Brésil, la Colombie, la République tchèque ou encore la Hongrie. Le Guatemala a transféré son ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, emboîtant le pas aux États-Unis.L'ancien Président des États-Unis, Donald Trump, a fait déménager l'ambassade en mai 2018 après avoir reconnu fin 2017 Jérusalem comme capitale d'Israël. Après l’arrivée au pouvoir de Joe Biden, son secrétaire d'État, Antony Blinken, a déclaré avant même la cérémonie d’investiture du Président élu que les États-Unis ne reviendraient pas sur la décision de Donald Trump et qu'il s'engageait à ce que les États-Unis conservent leur ambassade à Jérusalem.

