Mali: 28 Casques bleus tués et 165 blessés dans le pays en 2021, selon la MINUSMA

Vingt huit Casques bleus ont été tués et 165 blessés au Mali en 2021, a indiqué jeudi El Ghassim Wane, chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des... 17.12.2021, Sputnik France

Selon M. Wane, 50 % des incidents à la base de ces décès et blessures ont été causés par des mines artisanales.Ces huit Casques bleus ont été tués le 8 décembre dernier quand un convoi logistique de la MINUSMA a heurté une mine artisanale entre Douentza et Sévaré sur la Route nationale 16 (RN16) dans le centre du pays.La MINUSMA a annoncé avoir effectué 13.000 patrouilles et 100 opérations de janvier à ce jour du 16 décembre 2021.

