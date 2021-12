Le ministère russe des Affaires étrangères a publié sur son site officiel des projets de traités entre la Russie, l'Otan et les États-Unis sur les garanties de sécurité.Voici les principaux points du premier document:L'accord entrera en vigueur à partir de la date où le dépositaire aura reçu les notifications de consentement de plus de la moitié des États signataires.

La Russie a dévoilé deux textes, appelés "Traité entre les États-Unis et la Russie sur les garanties de sécurité" et "Accord sur les mesures pour assurer la... 17.12.2021, Sputnik France

Moscou présente des projets de traités avec l’Otan et les USA sur les garanties de sécurité

© Sputnik . Alexeï Maïchev Aller dans la banque de photos Le siège du ministère russe des Affaires étrangères © Sputnik . Alexeï Maïchev / Aller dans la banque de photos

Irina Tarassova

En cours de mise à jour

La Russie a dévoilé deux textes, appelés "Traité entre les États-Unis et la Russie sur les garanties de sécurité" et "Accord sur les mesures pour assurer la sécurité de la Russie et des États membres de l'Otan" et veut négocier "dès samedi" avec les États-Unis ces mesures présentées comme essentielles pour empêcher l'escalade des tensions.