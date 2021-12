https://fr.sputniknews.com/20211217/pr-claverie-personne-nose-le-dire-mais-on-nous-vend-un-vaccin-qui-est-un-echec-1053970229.html

Pr Claverie: "Personne n’ose le dire, mais on nous vend un vaccin qui est un échec!"

Le gouvernement s’apprête à annoncer une nouvelle batterie de restrictions sanitaires. Pour le virologue Jean-Michel Claverie, la possible résistance du... 17.12.2021, Sputnik France

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) vient de se prononcer en faveur de l’ouverture de la vaccination contre le Covid à tous les enfants de 5 à 11 ans en France. Pour le Pr Claverie, virologue au Laboratoire Information Génomique et Structurale (IGS), cette décision n’est absolument pas légitime au regard du très faible nombre de cas graves dans cette tranche d’âge.Pis, selon lui, le fait que l’efficacité des différents vaccins pour empêcher la transmission du virus soit finalement plus faible qu’anticipé (entre 34% et 50% selon les études le plus récentes) montre l’échec de la stratégie du "tout vaccinal" décidée en France.

