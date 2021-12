https://fr.sputniknews.com/20211217/squid-game-hellbound-et-bts-marquent-lannee-culturelle-en-coree-du-sud-1053964101.html

"Squid Game" "Hellbound" et BTS marquent l'année culturelle en Corée du Sud

"Squid Game" "Hellbound" et BTS marquent l’année culturelle en Corée du Sud

Des séries " Squid Game " et " Hellbound " au groupe BTS, la culture pop sud-coréenne a eu le vent en poupe tout au long de l'année qui s'achève. 17.12.2021, Sputnik France

2021-12-17T12:46+0100

" Squid Game " est devenu la série Netflix la plus regardée de tous les temps avec plus de 1,65 milliard d’heures de visionnage au cours des quatre premières semaines après sa sortie en septembre dernier. La série est nominée dans trois catégories de la 79è édition des Golden Globe Awards, dont les lauréats seront annoncés le 9 janvier prochain. " Squid Game " a été dépassée sur Netflix par une autre série sud-coréenne " Hellbound ", un jour seulement après sa sortie en novembre dernier. La série fantastique a figuré en tête du classement mondial des 10 programmes télévisés les plus populaires sur la plate-forme de streaming pendant 10 semaines au total, avant de disparaître de la liste la semaine dernière.Dans l’industrie de la K-pop (Korean Pop), le groupe BTS a continué de battre les records cette année. Son deuxième single en anglais " Butter " est resté en tête du Billboard Hot 100 pendant 10 semaines au total. Selon les experts, cités par les médias, ces succès phénoménaux ont prouvé une fois de plus que la culture pop coréenne est désormais fermement ancrée sur le marché mondial du divertissement, dominé par les Etats-Unis depuis près d’un siècle.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

