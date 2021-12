Tunisie-Algérie: la Coupe arabe de football restera au Maghreb

https://fr.sputniknews.com/20211217/tunisie-algerie-la-coupe-arabe-de-football-restera-au-maghreb-1053964497.html

La finale de la Coupe arabe des nations, qui se déroule au Qatar, opposera la Tunisie à l’Algérie. Quel que soit le vainqueur, la coupe restera au Maghreb... 17.12.2021, Sputnik France

Le Qatar, pays organisateur de la 10e Coupe arabe des nations, n’ira pas en finale. La sélection qatarie a été éliminée par l’équipe nationale d’Algérie par 2 buts à 1 lors de la demi-finale qui a eu lieu mercredi 15 décembre 2021, à l'Al Thumama Stadium de Doha. C’est donc une finale 100% maghrébine qui se jouera samedi 18 décembre puisque l’Algérie sera confrontée à la Tunisie, équipe qui avait réussi à éliminer la redoutable sélection égyptienne.Le trophée restera donc au Maghreb puisque l’édition précédente avait été remportée par le Maroc. Expert en statistiques du football, Hichem Melakhsou explique que cette finale est "logique" car les équipes maghrébines ont un potentiel et une expertise qui dépassent ceux des équipes moyen-orientales."Drôle d'arbitre"Il faut cependant reconnaître que les joueurs du sélectionneur algérien Madjid Bougherra ne sont pas venus facilement à bout des joueurs qataris à cause, notamment, d’une étrange décision de l’arbitre polonais Szymon Marciniak. Celui-ci a imposé un temps additionnel d’un total de 18 minutes au terme du temps réglementaire. Un record rarement atteint dans un match de football professionnel qui a permis au Qatar d’égaliser. Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont déchaînés contre l'arbitre.Les Algériens ont finalement gagné grâce à un penalty transformé en deux temps par Mohamed Youcef Belaïli qui avait réussi à marquer un des plus beaux buts de cette compétition face au Maroc. Pour leur part, les Tunisiens ont eu un parcours sans réels accrocs à part une défaite face à la Syrie par 2 buts à 0. Pour la petite histoire, la première édition de la Coupe arabe des nations qui s’est tenue en 1963 au Liban, avait été remportée par la Tunisie. Pour cette finale, les Aigles de Carthage auront un certain atout puisque sa sélection nationale est quasiment au complet à part Wahbi Khazri, le milieu offensif du club de Saint-Étienne.Au-delà de cette compétition, le Qatar n’a pas tout perdu puisque cette coupe arabe lui a servi de grande répétition pour la tenue de la Coupe du monde de football qui se déroulera dans ce pays du 21 novembre au 18 décembre 2022.

