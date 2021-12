https://fr.sputniknews.com/20211217/ukraine-les-americains-attisent-les-tensions-en-faisant-miroiter-ladhesion-a-lotan-1053954702.html

Ukraine: les Américains "attisent les tensions en faisant miroiter l’adhésion à l’Otan"

Ukraine: les Américains "attisent les tensions en faisant miroiter l’adhésion à l’Otan"

Comment expliquer les nouvelles tensions entre l’Ukraine et l’Otan d’un côté et la Russie de l’autre? Ancien ambassadeur de France en Russie, Claude... 17.12.2021, Sputnik France

2021-12-17T10:30+0100

2021-12-17T10:30+0100

2021-12-17T10:30+0100

international

russie

états-unis

ukraine

otan

claude blanchemaison

Alors que les relations entre Occidentaux et Russes sont au plus mal, il est temps que la diplomatie revienne sur le devant de la scène. Le 7 décembre, Vladimir Poutine s’est entretenu en visio-conférence avec Joe Biden. Une semaine plus tard, il échangeait au téléphone avec Emmanuel Macron. Au menu de ces discussions, la menace, réelle ou supposée, d’une guerre entre la Russie et l’Ukraine, laquelle serait soutenue par l’Otan.Le 9 décembre, le Président américain partageait avec ses neuf homologues d’Europe de l’Est le résultat de ses conversations avec Vladimir Poutine. L’hôte du Kremlin a fait part à Biden de sa vive inquiétude vis-à-vis de tout nouvel élargissement de l’Otan vers les frontières russes. Notamment en ce qui concerne l’Ukraine. Une telle expansion de l’Alliance atlantique n’aurait jamais dû être envisagée si Washington avait tenu la promesse que le Président Bush avait faite à Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l’URSS, au moment de la chute du mur de Berlin.Quelle solution la France pourrait-elle concrètement apporter à cette crise? Et pourquoi ce soudain regain d’inquiétude de chaque côté de la frontière russo-ukrainienne?Ancien ambassadeur français en Russie, Claude Blanchemaison évoque une manipulation de l’Ukraine au micro de Rachel Marsden:Selon l’ex-diplomate, la dernière fois que des contentieux ont surgi sur la frontière ukraino-russe, le résultat a été une prise de contact constructive entre les Présidents de la Russie et des USA:

russie

états-unis

ukraine

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Rachel Marsden

russie, états-unis, ukraine, otan, claude blanchemaison