Une commission du Congrès américain veut-elle s’"assurer que Trump ne se présente pas" en 2024?

17.12.2021

Un comité bipartite du Congrès américain se penche sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Cette commission d’enquête cherche notamment à déterminer si cet assaut a été organisé par des individus liés à l’Administration Trump. Au moment de l’incident, certains officiels avaient qualifié l’attaque de terrorisme intérieur. Près d’un an plus tard, y a-t-il des inculpations ou des condamnations pour terrorisme?Marc Ruskin est un Français qui a été 20 ans agent spécial du FBI, carrière durant laquelle il a reçu cinq éloges. Également ancien procureur adjoint de district à Brooklyn, New York, il est l’auteur du livre The Pretender: My life undercover for the FBI (Éd. Thomas Dunne Books). Il fait le point pour le Désordre mondial sur l’avancement de cette affaire:Les charges sont bien minces, et pourtant la justice américaine semble particulièrement sévère avec les prévenus, souligne l’ancien procureur adjoint:Dès lors, Marc Ruskin en vient à se demander quelles sont les motivations de la justice et de la commission d’enquête du Congrès:

