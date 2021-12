https://fr.sputniknews.com/20211217/vladimir-poutine-explique-pourquoi-il-nutilise-pas-internet-1053972882.html

Vladimir Poutine explique pourquoi il n’utilise pas Internet

Vladimir Poutine explique pourquoi il n’utilise pas Internet

Vladimir Poutine a admis qu’il n’utilisait pas Internet, l’expliquant par un emploi de temps très chargé. Selon son porte-parole, même en route, le Président... 17.12.2021, Sputnik France

S’exprimant lors d’un congrès de l'Union russe des industriels et entrepreneurs, Vladimir Poutine a confié ce vendredi 18 décembre qu’il n’avait pas assez de temps pour se consacrer à Internet.Par ailleurs, son porte-parole a déclaré ce vendredi à la chaîne de télévision RTVI que le chef de l’État traitait régulièrement piles de lettres, appels, projets de décret et autres documents. Interrogé sur ce que le Président russe lit en route, Dmitri Peskov a répondu qu'"il y a toujours des journaux à bord de l’avion présidentiel, Vladimir Poutine les feuillette parfois".Selon lui, M.Poutine consulte les dossiers et documents auxquels il doit apposer sa signature, et prend parfois des décisions sur ce qui doit être fait à leur égard.Et le portable?Quant à la question du téléphone portable, en 2018 Vladimir Poutine avait fait savoir à un scientifique de l’Institut Kourtchatov, Mikhaïl Kovaltchouk, qu’il n’avait pas de smartphone.Déjà en 2014, le porte-parole du Président avait déclaré dans une interview à la chaîne de télévision Rossiya 24 que Vladimir Poutine n'avait pas de portable et qu'il préférait utiliser "d'autres moyens pour communiquer", car l'utilisation d'un smartphone est "un exhibitionnisme volontaire, une transparence complète"."Quand on prend un smartphone dans les mains, on doit se rendre compte qu'on expose sa vie privée à tout le monde", d'après M.Peskov. Il avait alors également confié sous quelle forme les informations étaient soumises au chef de l'État russe. Selon lui, le Kremlin utilise toujours des dossiers imprimés, des revues de presse papier ou sur supports électroniques.Pourtant, en 2019, des médias russes ont fait remarquer que Vladimir Poutine utilisait un portable spécial, "plus gros que d’habitude", destiné à mener des conversations hors de son cabinet de travail. Le journal russe Moskovski Komsomolets affirmait notamment que le chef de l’État disposait d’un téléphone dont les signaux sont cryptés au moyen de technologies secrètes. Pas "si gros", a alors déclaré Dmitri Peskov, tout sourire, sans toutefois donner plus d’informations.

