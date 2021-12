https://fr.sputniknews.com/20211218/couvre-feu-nocturne-pour-les-non-vaccinees-au-liban-1053977717.html

Couvre-feu nocturne pour les non-vaccinées au Liban

L'exécutif libanais a annoncé avoir imposé un couvre-feu nocturne aux personnes non-vaccinées contre le Covid-19, afin de limiter la propagation du virus... 18.12.2021, Sputnik France

Les Forces de sécurité intérieure au Liban, ont confirmé dans un communiqué qu'"un couvre-feu serait imposé à ceux qui ne sont pas vaccinés contre le coronavirus, et ce, à partir du 17 décembre courant, jusqu'au 9 janvier prochain", faisant savoir qu'il s'étendra de 19h00 (17h00 GMT) à 6h00 (4h00 GMT).La décision exclut les primo-vaccinés, ou ceux ayant un test de dépistage négatif datant de moins de 48 heures, ainsi que les enfants de moins de 12 ans, a précisé la même source.Selon les données du ministère de la Santé, 39% des Libanais ont été vaccinés avec une seule dose, tandis que le taux des citoyens vaccinés avec deux doses a atteint les 34% et ceux vaccinés avec trois doses 10%, sur une population totale d'environ 7 millions de personnes.D’après les derniers chiffres, le Liban a enregistré un total de 697 774 contaminations dues au coronavirus, dont 8 912 décès, et 646 262 guérisons.

