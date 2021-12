https://fr.sputniknews.com/20211218/douze-morts-dans-les-inondations-en-irak-1053982012.html

Douze morts dans les inondations en Irak

Douze personnes, dont un bébé, ont trouvé la mort dans des inondations à Erbil, selon le nouveau bilan officiel. Parmi les victimes figurent des ressortissants... 18.12.2021, Sputnik France

Les inondations provoquées par des pluies torrentielles ont fait 12 morts dans la banlieue sud-est d'Erbil, chef-lieu de la province du même nom dans le nord de l'Irak, a annoncé ce samedi 18 décembre Omid Khoshnaw, gouverneur de la province d'Erbil.Parmi les victimes figurent deux ressortissants philippins, un Turc et un bébé de dix mois dont le corps n'a pas été retrouvé, a précisé le gouverneur.Quatre membres de la défense civile venus porter secours aux habitants ont été blessés quand leur voiture a été emportée par les eaux, a-t-il ajouté.Les autorités ont prévenu que de nouvelles pluies et inondations étaient attendues dans cette région du Kurdistan autonome en Irak, annonçant la fermeture des écoles dans les zones sinistrées, relate l'agence de presse officielle.Des dégâts considérables apparaissent en bordure de certaines routes, des bus, des poids lourds, des camions-citernes ont été emportés par les flots et gisent les uns à côté des autres sur le bas-côté, parfois renversés sur le flanc, racontent des journalistes sur place.

