https://fr.sputniknews.com/20211218/lallemagne-explique-quand-les-livraisons-de-gaz-par-le-nord-stream-2-pourront-debuter-1053970446.html

L’Allemagne explique quand les livraisons de gaz par le Nord Stream 2 pourront débuter

L’Allemagne explique quand les livraisons de gaz par le Nord Stream 2 pourront débuter

C’est après la fin du processus de certification du Nord Stream 2 que l’Europe pourrait recevoir du gaz par ce pipeline, a déclaré une représentante du... 18.12.2021, Sputnik France

2021-12-18T06:41+0100

2021-12-18T06:41+0100

2021-12-18T06:41+0100

économie

allemagne

gaz

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104263/79/1042637969_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_537520fe9cbd55b7f21bab7bc644fda1.jpg

Les livraisons de gaz à l'Europe via le Nord Stream 2 pourront commencer une fois le processus de certification achevé, a fait savoir ce vendredi 17 décembre Susanne Ungrad, représentante du ministère de l'Énergie.Quant à la question de savoir si cela signifiait que le ministère de l'Énergie partait du principe qu'il n'y aurait pas de livraison en janvier, Susanne Ungrad a fait référence à l'évaluation du président de l'Agence fédérale des réseaux, Jochen Homann, qui avait déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que la certification soit achevée au cours du premier semestre de l'année prochaine.Remplissage de la deuxième conduiteToujours ce vendredi, l’opérateur du gazoduc a précisé que la deuxième conduite serait progressivement remplie afin d'atteindre le volume et la pression requis. Nord Stream 2 AG a commencé à remplir la seconde conduite le 17 décembre.En ce qui concerne la fin de la certification du gazoduc, les négociations sont, semble-t-il, toujours en cours. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné ce vendredi que la société d'exploitation du gazoduc continuait à en discuter avec le régulateur allemand.Pas avant l’été?Les experts du secteur du gaz contactés par Sputnik ont tous avancé que selon leurs évaluations, le Nord Stream 2 ne serait pas lancé avant mai-juin, voire juillet 2022, soit quand il sera temps de remplir les stocks du gaz pour la saison hivernale 2022-2023.Interrogé sur les raisons pour lesquelles la certification du gazoduc traîne, Vladimir Demidov, analyste international du marché des ressources et de l'énergie, suppose au micro de Sputnik que la réponse se trouve dans les négociations en coulisses.Évoquant la certification, Igor Iouchkov, analyste du Fonds russe de la sécurité énergétique nationale, estime pour sa part, toujours dans une interview à Sputnik, que cette suspension liée au changement de certains documents illustre au contraire que le régulateur allemand est prêt à certifier le gazoduc et à mener toutes les procédures à leur terme.La procédure de certification suspenduePour rappel, l'Agence fédérale allemande des réseaux a annoncé le 16 novembre la suspension temporaire de la procédure d'approbation du Nord Steam 2.Pour que le régulateur allemand puisse reprendre le processus, il faut que l’opérateur du gazoduc, basé en Suisse, soit juridiquement enregistré en Allemagne et transfère ses actifs et son personnel à une filiale créée dans le pays.

allemagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

allemagne, gaz, nord stream 2