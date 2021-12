https://fr.sputniknews.com/20211218/le-conseil-scientifique-evoque-le-couvre-feu-comme-mesure-de-restriction-pour-le-nouvel-an-1053976415.html

Le Conseil scientifique évoque le couvre-feu comme "mesure de restriction" pour le Nouvel An

Le Conseil scientifique évoque le couvre-feu comme "mesure de restriction" pour le Nouvel An

Chargée de donner des recommandations à l'exécutif au regard des connaissances sur l'épidémie, cette instance alerte sur la nécessité d'éviter des brassages de... 18.12.2021, Sputnik France

Le Conseil scientifique sur le Covid-19 a appelé le gouvernement à instaurer des "restrictions significatives" face au risque de transmission de l'épidémie à l'occasion du réveillon du Nouvel An, dans un avis publié samedi.Chargée de donner des recommandations à l'exécutif au regard des connaissances sur l'épidémie, cette instance alerte sur la nécessité d'éviter des brassages de populations le soir du 31 décembre.En revanche, "pour les festivités du Nouvel An, le Conseil scientifique alerte sur un comportement des citoyens qui pourrait être différent avec une activité festive plus ou moins contrôlée".Samedi matin, en même temps que la publication de cet avis, la mairie de Paris a annoncé l'annulation du feu d'artifice et des concerts prévus sur l'avenue des Champs-Elysées le soir du 31.Les contaminations au virus sont nettement reparties à la hausse en France depuis mi-novembre, pour dépasser le seuil de 50.000 nouveaux cas par jour.

