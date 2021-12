Le feu d’artifice du 31 décembre est annulé à Paris

"La Ville de Paris, à la suite des annonces du gouvernement, et à l'invitation de la préfecture de police et des autorités sanitaires, annonce que les festivités du 31 décembre sur les Champs-Élysées n'auront pas lieu. Le concert DJset de la scène française et le spectacle pyrotechnique n'auront malheureusement pas lieu", a déclaré la mairie dans un communiqué relayé par BFM TV.