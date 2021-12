https://fr.sputniknews.com/20211218/le-laos-annonce-la-reouverture-de-ses-frontieres-aux-voyageurs-etrangers-1053978799.html

Le Laos annonce la réouverture de ses frontières aux voyageurs étrangers

Le Laos annonce la réouverture de ses frontières aux voyageurs étrangers

Le Laos a annoncé la réouverture partielle de ses frontières aux voyageurs étrangers au cours de la nouvelle année après plus de 18 mois de fermeture pour... 18.12.2021, Sputnik France

2021-12-18T15:59+0100

2021-12-18T15:59+0100

2021-12-18T15:59+0100

laos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104292/62/1042926288_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0e55c564899dd40f57df133f888ca137.jpg

Dans l’optique de relancer le tourisme, les visiteurs entièrement vaccinés et effectuant des circuits pré-réservés pourront entrer sur le territoire à partir du 1er janvier, ont rapporté des médias locaux.Pour le moment, l'entrée ne sera possible que pour les ressortissants de 17 pays, principalement des pays d'Asie du Sud-Est et d'Europe, dont la France, ainsi que la Chine, les États-Unis, l'Australie et le Canada.Les visiteurs devront néanmoins subir un test de dépistage du Covid avant leur arrivée.

laos

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

laos