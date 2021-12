https://fr.sputniknews.com/20211218/les-actions-de-londres-dans-laffaire-navalny-font-reagir-la-russie-1053979311.html

Les actions de Londres dans l'affaire Navalny font réagir la Russie

Les actions de Londres dans l'affaire Navalny font réagir la Russie

Sept Britanniques "étroitement liés à des activités antirusses" seront interdits d'entrée en Russie. Ainsi en a décidé Moscou suite à des sanctions introduites... 18.12.2021, Sputnik France

2021-12-18T16:24+0100

2021-12-18T16:24+0100

2021-12-18T16:25+0100

international

russie

moscou

londres

ministère russe des affaires étrangères

royaume-uni

alexeï navalny

navalny empoisonné par un agent de type novitchok, selon berlin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1045295059_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_4d9f16bfa0aabf832d1198a997cbee93.jpg

Réagissant aux sanctions de Londres contre des Russes dans le cadre de l'affaire Alexeï Navalny, Moscou interdit l’entrée dans le pays à sept Britanniques, fait savoir la diplomatie russe.Selon elle, "sous des prétextes absurdes et tirés par les cheveux", le gouvernement britannique a annoncé en août l'introduction, dans le cadre du régime national de sanctions, des restrictions personnelles à l'encontre de sept Russes en raison de leur prétendue "responsabilité directe dans l'empoisonnement d'Alexeï Navalny".Moscou considère cette nouvelle mesure antirusse de Londres comme une confirmation de l'intention du gouvernement britannique de persévérer dans sa politique destructrice des relations bilatérales, note-t-elle.Selon elle, la Russie "constate que l’accélération de la rotation de la roue des sanctions par les autorités britanniques réduit à zéro les tentatives entreprises par Moscou à différents niveaux pour ramener les relations bilatérales sur un chemin constructif".Aucune trace de poisonLe 20 août 2020, le blogueur et fondateur du Fonds russe de lutte contre la corruption (FBK) Alexeï Navalny a été hospitalisé à Omsk après fait un malaise alors qu’il se trouvait à bord d’un avion. À l’issue d’examens, les médecins ont conclu à un trouble métabolique résultant d’un changement radical du taux de glycémie dans le sang. La raison de son malaise demeure inconnue, mais aucun poison n’a été découvert dans son sang ni dans son urine.Navalny a été transporté plus tard par avion en Allemagne. Le gouvernement allemand a affirmé par la suite, se référant à des médecins militaires, qu’il avait été empoisonné par une substance du groupe des agents toxiques Novitchok. Le cabinet des ministres allemand a déclaré que les conclusions des experts allemands ont été confirmées par des laboratoires en Suède et en France. L'OIAC mène sa propre enquête à la demande de Berlin.Aucune réponse de BerlinLe Kremlin a déclaré dans ce contexte que Berlin n'avait pas informé Moscou de ses conclusions. Le ministère russe des Affaires étrangères a pour sa part fait remarquer que la Russie attendait une réponse de l'Allemagne à sa demande officielle sur le dossier. Dans le courant d’un mois, Moscou a adressé trois demandes d'assistance juridique au sujet de la situation de Navalny sans recevoir la moindre réponse. Le parquet et la police russes ont lancé des enquêtes le jour même de l'hospitalisation de l’opposant au Kremlin.Un an après les évènements, la diplomatie russe a déclaré qu'il s'agissait d'une provocation visant à discréditer la Russie. Selon elle, l'affaire a été montée en épingle par l'Occident pour servir de prétexte à la politique de dissuasion et à de nouvelles attaques contre la Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères a rappelé que Berlin n'avait depuis fourni aucune preuve vérifiable de ses accusations contre la Russie et que l'OIAC avait pratiquement "bloqué" la demande d'assistance de Moscou, empêchant l'ouverture d'une affaire.

russie

moscou

londres

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

russie, moscou, londres, ministère russe des affaires étrangères, royaume-uni, alexeï navalny, navalny empoisonné par un agent de type novitchok, selon berlin