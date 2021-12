https://fr.sputniknews.com/20211218/linde-et-le-vietnam-renforcent-leur-cooperation-en-matiere-des-technologies-de-linformation-1053975833.html

L'Inde et le Vietnam renforcent leur coopération en matière des technologies de l'information

L'Inde et le Vietnam renforcent leur coopération en matière des technologies de l'information

La cérémonie de signature a eu lieu lors d'une séance de travail tenue dans le cadre de la visite officielle qu'effectue en Inde le président de l'Assemblée... 18.12.2021, Sputnik France

2021-12-18T11:03+0100

2021-12-18T11:03+0100

2021-12-18T11:03+0100

inde

vietnam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101848/96/1018489695_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_952636ab85f7899ccc10a06ede503916.jpg

Le ministre vietnamien de l'Information et des Communications, Nguyen Manh Hung et le ministre indien d'État des Technologies de l'Information, Rajeev Chandrasekhar, ont signé, vendredi, un protocole d'accord sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière des technologies de l'information et de l'électronique.Les deux ministres ont indiqué que le Vietnam et l'Inde vont intensifier leur transformation numérique, la considérant comme une force motrice pour le développement de l'économie numérique, de la société numérique et du gouvernement numérique.Les deux parties ont convenu de créer davantage de canaux pour aider les entreprises à établir des liens et à promouvoir le commerce et l'investissement.Afin de développer davantage le partenariat stratégique bilatéral, les ministres ont convenu d'étudier et d'élaborer conjointement un nouveau cadre de coopération d'ici 2030 en vue de la mise en place d'un partenariat numérique entre les deux pays.En 2022, le Vietnam et l'Inde célébreront le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques avec l'organisation de nombreuses activités conjointes telles qu'un forum de partenariat numérique, ainsi que des séminaires et des conférences sur la transformation numérique, le marketing intelligent et la sécurité de l'information.

inde

vietnam

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, vietnam