Macron va "un peu réfléchir" à la présidentielle pendant les fêtes

Emmanuel Macron a déclaré à des enfants qu'il allait "un peu réfléchir" à son éventuelle candidature à la présidentielle "pendant la période des fêtes", en... 18.12.2021, Sputnik France

"Est-ce que vous avez envie d'être président en 2022?", lui demande l'un des six enfants de 8 à 11 ans qui l'ont interviewé cette semaine par téléphone pour l'émission "Ils refont la France, spécial enfants"."Est-ce que j'ai de bonnes idées et est-ce que ces idées peuvent convaincre? Ça ne sert à rien d'être président pour être président, il faut l'être pour essayer de faire des choses auxquelles tu crois", ajoute-t-il en s'adressant à l'enfant. "C'est ça qu'il faut que j'apprécie" avant une éventuelle annonce.S'il devait quitter l'Élysée au printemps, il indique ne pas savoir quel serait son avenir: "je ne me suis pas encore projeté (...) Là, je suis vraiment dedans, donc je n'ai pas encore réfléchi à la suite".La plupart des questions des enfants, tous abonnés à Mon Quotidien, ont porté sur la crise du Covid-19, l'occasion pour Emmanuel Macron de les féliciter pour "avoir super bien résisté" depuis près de deux ans.Le Président indique, en souriant, avoir "fait (sa) liste" pour le Père Noël avec "des livres et des disques". "Je vais fêter Noël avec ma femme, nos enfants et nos petits-enfants", ajoute-t-il.Il a également discuté mangas et foot, expliquant supporter l'Olympique de Marseille car "c'était la meilleure équipe du championnat" quand il "était enfant".

