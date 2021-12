https://fr.sputniknews.com/20211218/trois-premiers-cas-du-variant-omicron-detectes-en-egypte-1053978132.html

Trois premiers cas du variant Omicron détectés en Égypte

Le variant a été repéré chez trois Égyptiens revenant de l'étranger, dont deux ne présentant aucun symptôme et le troisième des symptômes légers, a ajouté la... 18.12.2021, Sputnik France

Trois premiers cas du variant Omicron du coronavirus ont été détectés en Egypte, a annoncé le 18 décembre le ministère de la Santé.Le variant a été repéré chez trois Égyptiens revenant de l'étranger, dont deux ne présentant aucun symptôme et le troisième des symptômes légers, a ajouté la même source, sans préciser leurs pays de provenance.Depuis le 1er décembre, l'Égypte a renforcé ses mesures sanitaires, interdisant aux fonctionnaires et étudiants n'ayant pas été vaccinés contre le Covid-19 d'accéder aux bâtiments publics et aux universités sans test PCR.

Maghreb Arabe Presse

