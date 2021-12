https://fr.sputniknews.com/20211218/vatican-un-cardinal-africain-presente-sa-demission-1053976173.html

Vatican: un cardinal africain présente sa démission

Vatican: un cardinal africain présente sa démission

Le cardinal Peter Turkson, considéré par certains comme un possible candidat pour devenir le premier pape africain depuis 1.500 ans, a soudainement présenté sa... 18.12.2021, Sputnik France

2021-12-18T11:17+0100

2021-12-18T11:17+0100

2021-12-18T11:17+0100

église

pape

vatican

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1053976148_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_047fce590b82d23ffa2343aa1fe5d0ec.jpg

Âgé de 73 ans, le cardinal originaire du Ghana a été un conseiller influent du pape François sur des enjeux tels que le réchauffement climatique et la justice sociale. Il est le seul Africain à diriger un dicastère de la Curie du Vatican.Selon des sources au Vatican qui ont requis l'anonymat, le pape n'a pas encore dit s'il acceptait cette démission.Peter Turkson dirige une importante administration du Vatican connue sous le nom de Dicastère pour le service du développement humain intégral. Elle est issue de la réunion en 2016 de quatre départements différents traitant des sujets de paix, justice, migration et organismes de charité.Selon l'une des sources, le cardinal, qui est à deux ans de l'âge de la retraite pour les évêques fixé à 75 ans, était lassé des dissensions internes.Une autre source a précisé que le prélat comptait donner davantage d'explications à ses équipes une fois que le pape aura pris sa décision.Son départ signifierait qu'il n'y aurait plus d'Africain à la tête d'une administration majeure au Vatican, le cardinal Robert Sarah, originaire de Guinée, ayant pris sa retraite cette année.Le dicastère de Peter Turkson avait fait l'objet d'une revue interne menée par le cardinal Blase Cupich à la demande du pape un peu plut tôt cette année.Sa proposition de démissionner intervient après deux départs remarqués au sein du dicastère pendant l'été, l'une des personnes étant partie à la retraite, l'autre ayant quitté ses fonctions de façon brutale et inexpliquée.L'Église catholique a eu plusieurs papes d'origine nord-africaine dans son histoire, le dernier au 5e siècle.Le blog conservateur italien messainlatino.it a été le premier à se faire l'écho de la décision de Peter Turkson de présenter sa démission.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

église, pape, vatican