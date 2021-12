https://fr.sputniknews.com/20211218/voici-les-premieres-photos-des-nouveaux-bolides-de-la-gendarmerie-1053974861.html

Voici les premières photos des nouveaux bolides de la gendarmerie

Voici les premières photos des nouveaux bolides de la gendarmerie

De nouvelles berlinettes de marque Renault équiperont la Gendarmerie nationale début 2022 pour des interventions rapides des forces de l’ordre. Deux premières... 18.12.2021, Sputnik France

2021-12-18T09:10+0100

2021-12-18T09:10+0100

2021-12-18T10:06+0100

france

renault group

ministère français de l'intérieur

gendarmerie nationale française

bolides

gérald darmanin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1044833259_0:592:1537:1456_1920x0_80_0_0_aa1a3141d5ec90c3650c664249f2b4b4.jpg

Deux premières voitures de sport fabriquées par le groupe Renault, des Alpine A110, ont été remises le 17 décembre à la Gendarmerie nationale, selon l’AFP, et ont été présentées au ministère de l’Intérieur.Au total, la gendarmerie a commandé 26 véhicules de ce modèle, rapporte le ministère dans un communiqué.Ce choix a été fait à l’issue d’une "mise en concurrence", initiée en juin dernier, que la société Renault "a remportée", comme l’assure la place Beauvau.Une puissance de 252 chevauxCes automobiles, qui disposent d'un moteur de 252 chevaux, seront dédiées aux interventions rapides.Sur son compte Twitter, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a publié les photos de ces véhicules "puissants fabriqués en France".La Gendarmerie nationale a, de son côté, salué des voitures "agiles, légères et bénéficiant d’un bon rapport poids/puissance".Cette commande "contribue à la modernisation et au rajeunissement de la flotte automobile des forces de l’ordre engagée depuis deux ans".Les Alpine A110, qui avaient déjà équipé les forces de l’ordre entre 1966 et 1973 lors de leur première génération, seront équipées d’aménagements spécifiques: sérigraphie, marquage réfléchissant, gyrophare, avertisseur sonore, panneau à message variable, etc.Elles doivent ainsi remplacer les Renault Mégane III RS qui servent les forces de l’ordre depuis 2011.En outre, l’AFP indique que les deux premières voitures livrées équiperont les gendarmes de Salons-de-Provence et de Châteauroux. Mais début 2022, les berlinettes seront progressivement fournies d’autres unités.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

renault group, ministère français de l'intérieur, gendarmerie nationale française, bolides, gérald darmanin