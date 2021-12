https://fr.sputniknews.com/20211219/la-banque-de-france-revoit-a-la-baisse-ses-previsions-de-croissance-pour-2022-1053988532.html

La Banque de France revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour 2022

La propagation du variant Omicron du coronavirus lors de la cinquième vague de la pandémie a poussé la Banque de France à revoir à la baisse ses prévisions de... 19.12.2021, Sputnik France

La croissance économique et l'inflation vont ralentir en France en 2022 après un rebond plus fort que prévu cette année, montrent ce dimanche 19 décembre des prévisions de la Banque de France, pour qui l'embellie sur le marché du travail devrait se traduire par une hausse des salaires.Dans ses projections macro-économiques, la Banque de France a relevé sa prévision de croissance du PIB de la deuxième plus importante économie de la zone euro à 6,7% cette année contre une précédente prévision de 6,3%.Selon ses prévisions, le rebond économique post-pandémie va l'an prochain s'estomper avec une croissance attendue à +3,6%, puis +2,2% en 2023 et 1,4% en 2024."Après son pic de 2022, la hausse des produits manufacturiers retournerait progressivement vers sa moyenne de long terme, proche de zéro, à mesure que les difficultés d'approvisionnement s'estomperaient", relève la Banque de France.Sur le front du marché du travail, la Banque de France souligne que la situation s'est normalisée au troisième trimestre par rapport à la situation d'avant la crise sanitaire.Elle table sur un taux de chômage de 7,8% pour cette année, de 7,9% en 2022 et de 7,7% pour 2023 et 2024.

