https://fr.sputniknews.com/20211219/la-russie-annonce-quelle-surprise-attend-les-touristes-de-lespace-japonais-apres-leur-voyage-1053989948.html

La Russie annonce quelle surprise attend les touristes de l’espace japonais après leur voyage

La Russie annonce quelle surprise attend les touristes de l’espace japonais après leur voyage

Les secouristes militaires russes affirment préparer des surprises pour deux touristes de l’espace japonais et le cosmonaute russe qui rentreront sur Terre à... 19.12.2021, Sputnik France

2021-12-19T21:14+0100

2021-12-19T21:14+0100

2021-12-19T21:14+0100

sciences et tech

russie

iss

japon

holding spatial russe roscosmos

espace

cuisine traditionnelle

tourisme spatial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1053990473_0:10:3269:1848_1920x0_80_0_0_6c106065089a1d8919efb8e0b07fb408.jpg

Des nouilles japonaises traditionnelles seront proposées au milliardaire Yusaku Maedzawa et son assistant Yozo Hirano qui rentreront sur Terre à bord d’un Soyouz russe après un séjour touristique de 12 jours en orbite, a annoncé ce dimanche 19 décembre le service de presse de la région militaire russe du Centre.Le cosmonaute russe Alexandre Missourkine, qui rentrera aussi sur Terre à bord du Soyouz, sera accueilli par son ami, le chercheur Viatcheslav Tourychev, qui se rendra vers le lieu d’atterrissage de la capsule, précise le service de presse.Atterrissage au petit matinSelon les données publiées par l’agence spatiale russe Roscosmos, le Soyouz MS-20 se séparera de la Station spatiale internationale (ISS) dans la nuit du 20 au 21 décembre, à 00h50 heure de Paris.Les moteurs du vaisseau spatial se mettront en marche à 3h18, poussant le vaisseau à quitter son orbite. La capsule du Soyouz devrait se poser à 148 kilomètres au sud-est de la ville kazakhe de Jezqazgan à 4h13 heure de Paris.Près de 200 secouristes, un groupe aérien comprenant 12 hélicoptères Mi-8, deux avions Antonov An-12 et un An-26, plus d’une vingtaine de véhicules dont six véhicules de sauvetage spéciaux Oiseau bleu participent à l’opération de récupération de l’équipage. Quatre véhicules spéciaux sont déjà en route vers le lieu d’atterrissage présumé, note le service de presse.Le voyage spatial du milliardaire japonais Yusaku Maezawa, 46 ans, qui a fait fortune dans la mode en ligne, de son assistant Yozo Hirano et du cosmonaute Alexandre Missourkine a commencé le 8 décembre dernier.

russie

japon

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

russie, iss, japon, holding spatial russe roscosmos, espace, cuisine traditionnelle, tourisme spatial