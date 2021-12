https://fr.sputniknews.com/20211219/le-sud-de-la-chine-en-alerte-au-typhon-rai-1053983626.html

Le sud de la Chine en alerte au typhon Rai

Plusieurs provinces chinoises sont en alerte au typhon Rai qui devrait apporter des pluies torrentielles et des vents violents dans les parties sud du pays... 19.12.2021, Sputnik France

Le typhon Rai, le 22e de l'année, a été observé à environ 270 kilomètres du nord-est du récif Yongshu, qui fait partie des îles Nansha, en mer de Chine méridionale, samedi vers 14h00. Il se déplacera vers le nord-ouest à une vitesse de 25 à 30 kilomètres par heure, selon le Centre météorologique national.Certaines zones des provinces de Hainan, du Guangdong et du Fujian seront affectées par le typhon de dimanche à lundi, subissant de fortes pluies. Les centres locaux du contrôle des inondations et de secours à la sécheresse de Hainan et de la région autonome Zhuang du Guangxi ont émis des alertes pour ce typhon.Les habitants locaux ont été invités à prendre des précautions. Plus de 20.500 bateaux de pêche à Hainan ont été rappelés au port samedi à 15h00, tandis que plus de 300 pêcheurs à bord des 55 bateaux travaillant en mer de Chine méridionale ont trouvé refuge dans les ports du Guangxi. L'observatoire national chinois a renouvelé samedi matin une alerte bleue au typhon Rai.Le pays dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le plus sévère, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.

