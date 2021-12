https://fr.sputniknews.com/20211219/les-etats-du-sahel-engages-dans-un-combat-de-longue-haleine-contre-le-terrorisme-1053990909.html

Les États du Sahel engagés dans un combat "de longue haleine" contre le terrorisme

Les États du Sahel engagés dans un combat "de longue haleine" contre le terrorisme

Les États du Sahel sont engagés dans un combat "difficile et de longue haleine" contre le terrorisme, a affirmé le dirigeant tchadien et président en exercice... 19.12.2021, Sputnik France

2021-12-19T21:40+0100

2021-12-19T21:40+0100

2021-12-19T21:43+0100

international

tchad

sahel

lutte antiterroriste

g5 sahel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1045375509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d0556f9333a4dca466df8aadd80b725.jpg

Les pays du G5 Sahel "comptent sur les contributions de toutes les couches de leurs populations, mais aussi des nombreux amis du Sahel, pour gagner cette lutte pour la préservation de la paix dans notre sous-région, en Afrique et dans le monde", a affirmé M.Déby dans un message adressé à l’occasion de la commémoration de la Journée du G5 Sahel, célébrée ce dimanche.Le président du Conseil militaire de transition au Tchad a affirmé que "le Sahel ne doit nullement être le champ de positionnement pour les puissances aux visées tentaculaires" au nom de la lutte contre le terrorisme, ajoutant que le Sahel "est d’abord et avant tout, aux Sahéliens".Faisant le bilan de la présidence tchadienne du G5 Sahel, à deux mois de la fin du mandat, le président de la transition tchadienne a souligné que les résultats étaient encourageants au vu des réalisations et des chantiers en cours, malgré les effets de la pandémie du Covid-19.Le G5 SahelLa stratégie du G5 Sahel repose sur deux piliers, à savoir le renforcement de la sécurité, à travers la Force conjointe, et la promotion du développement via le Programme d’investissements prioritaires (PIP).Confrontés à la progression de la menace terroriste, les pays de la région du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) ont décidé de fédérer leurs efforts afin d'apporter une réponse politique et militaire au phénomène.Pour coordonner leurs actions, les chefs d’État de la région ont créé en 2014 le G5 Sahel, cadre intergouvernemental de coopération, afin de proposer une réponse régionale aux différents défis.

tchad

sahel

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

tchad, sahel, lutte antiterroriste, g5 sahel