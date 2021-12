Mélenchon avertit Taubira: "on ne gagne pas les élections sur un nom"

"On me joue la ritournelle de l'union, ah non pas à moi", s'est écrié le député des Bouches-du-Rhône. "Pourquoi l'union était-elle possible auparavant? Parce que ça voulait dire le triomphe des revendications communes: la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC, faire l'Europe sans défaire la France, parce que nous étions tous d'accord là-dessus".