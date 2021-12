https://fr.sputniknews.com/20211219/quand-zemmour-inspire-des-artistes-et-des-commercants-a-lapproche-de-noel----photos-1053984077.html

Quand Zemmour inspire des artistes et des commerçants à l’approche de Noël - photos

Une statue d’Éric Zemmour en rouge, avec un bonnet de père Noël, installée devant le musée du Louvre, des boules de Noël à son effigie, des figurines de... 19.12.2021, Sputnik France

2021-12-19T09:51+0100

2021-12-19T09:51+0100

2021-12-19T09:54+0100

france

paris

noël

musée du louvre

présidentielle française 2022

eric zemmour

Après que des boules de Noël à l’effigie d’Éric Zemmour armé d’un fusil d’assaut ont été mises en vente sur Internet, une sculpture en rouge le représentant a été installée devant le Musée du Louvre.Vêtue d’un chapeau de père Noël, la statue du candidat à la présidentielle sort d’un vase en pierre.L’œuvre a été déposée sans autorisation dans la nuit du 16 au 17 décembre. Son auteur toulousain, James Colomina, connu pour ses statues rouges, se prononce sur sa signification:L’artiste a également déclaré avoir eu l’intention de "le montrer comme les personnages des boîtes à musique qui surgissent quand on l’ouvre, il joue une petite musique qui rentre dans la tête et dont on ne peut plus de se débarrasser", poursuit 20 Minutes.Interpellant le public, d’autres sculptures en rouge de James Colomina ont précédemment été déposées à Paris. Parmi celles-ci figurent le Président français en tailleur, installé le long du canal Saint-Martin, "sous une tente avec des sans-abri", et celle dite du "Migrant", déposée elle aussi sans autorisation dans plusieurs lieux symboliques: place Vendôme, tour Eiffel, Arc de Triomphe, Louvre.Boules de NoëlDes figurines dorées ou argentées représentant Éric Zemmour avec l’arme à la main sous forme de boule de Noël sont exposées sur un site intitulé White Flag Toys, parmi d’autres personnalités.Elles sont vendues 20 euros pièce. Coûtant plus chères, des versions collector davantage classiques, avec ou sans fusil, sont également présentées.La créatrice dit les fabriquer de son propre choix: "Personne ne me l’a demandé. C’est dans un but satirique. Ce n’est évidemment pas à prendre au premier degré", conclut-elle auprès de LCI."Faites Zemmour pas la guerre"À part ces articles artisanaux, la vente des goodies de campagne semble passer à pleine vitesse. Parmi les t-shirts, mugs et casquettes "Éric Zemmour 2022", on y trouve des articles plutôt humoristiques avec l’inscription "Ben voyons", phrase ayant fait le tour des réseaux sociaux depuis le meeting de Villepinte, après qu’il s’est interrogé "Moi fasciste?".Enfin, il y a les tasses avec "Faites Zemmour pas la guerre", avec un "O" sous forme de symbole de paix. Actuellement, les stocks du site "Zemmour Wave", spécialisé dans la vente de ces goodies politiques, s’affichent épuisés.

paris

