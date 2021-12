https://fr.sputniknews.com/20211219/un-glacier-aurait-ete-decouvert-sur-mars-dans-le-cadre-dune-mission-russo-europeenne-1053980687.html

Un glacier aurait été découvert sur Mars dans le cadre d’une mission russo-européenne

Un appareil russe lancé en 2016 dans le cadre d'une mission conjointe entre l'Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence spatiale russe (Roscosmos) aurait détecté de l'eau sous la surface de Valles Marineris, un système de canyons martien qui est 10 fois plus long, cinq fois plus profond et 20 fois plus large que le Grand Canyon aux États-Unis, annoncent l’ESA et l’Institut russe de recherche spatiale (IKI).L'eau a été détectée par le télescope à neutrons russe FREND qui équipe l'orbiteur Trace Gas Orbiter de la mission russo-européenne ExoMars-2016.La zone riche en eau fait à peu près la taille des Pays-Bas et se superpose aux vallées profondes de Candor, une région qui fait partie du système de canyons considéré comme prometteur dans la chasse à l'eau sur Mars.FREND en mission conjointeEn orbite martienne, FREND mesure les flux de neutrons à la surface de la planète, résultant de son bombardement par les rayons cosmiques. Tandis que le spectre d'énergie des neutrons dépend de la concentration d'atomes d'hydrogène dans le sol, ses mesures permettent d'estimer assez précisément la concentration d'hydrogène dans la couche jusqu'à une profondeur d'environ un mètre.La principale particularité du télescope FREND est sa capacité à cartographier Mars à haute résolution spatiale, de plusieurs dizaines de kilomètres. Grâce à cela, les scientifiques russes ont pu pour la première fois estimer la teneur en hydrogène des endroits relativement petits à la surface de la planète rouge.Le canyon martienLa plupart de l'eau sur Mars est située dans les régions polaires de la planète et reste gelée. Valles Marineris se trouve au sud de l'équateur de la planète, où les températures ne sont généralement pas assez froides pour que la glace d'eau subsiste.Ce canyon aurait pu être de temps en temps rempli d'eau au cours de l'évolution planétaire, précise l’Institut russe de recherche spatiale dans un communiqué. Aujourd'hui, les glissements de terrain qui ont lieu sur ses pentes, ainsi que la présence des canaux, ne témoignent qu'indirectement des processus hydrologiques en cours. C'est pourquoi ce canyon est l'un des endroits les plus intéressants pour étudier l'histoire de Mars.

