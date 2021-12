https://fr.sputniknews.com/20211219/une-frappe-de-drones-kamikazes-russes-en-syrie-en-video-1053988211.html

Une frappe de drones-kamikazes russes en Syrie en vidéo

Une frappe de drones-kamikazes russes en Syrie en vidéo

La Défense russe a publié une vidéo d’élimination de plusieurs rebelles syriens lors de frappes de drones-kamikazes russes Lancet effectuées en avril 2020. 19.12.2021, Sputnik France

2021-12-19T16:17+0100

2021-12-19T16:17+0100

2021-12-19T16:19+0100

international

russie

syrie

drone

vidéo

hayat tahrir al-cham

radicaux

zala lancet (drone)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/11/1045489243_0:9:2956:1672_1920x0_80_0_0_9f256243e1f6e3cccd6aa64be4cdb003.jpg

Une vidéo montrant des drones-kamikazes de conception russe Lancet pendant leur mission d’élimination de deux radicaux syriens en avril 2020 a été mise en ligne par le ministère russe de la Défense et partagée par un journaliste de la chaîne de télévision Rossiya 1.Le personnage principal de la vidéo, un opérateur de drones, fournit des détails d’une opération qui a permis de tuer un chef de guerre, Abu al-Walid, et un membre du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Cham*, surnommé "Sniper TOW". Sniper TOW, qui devait son surnom aux missiles antichar TOW, aurait affirmé avoir anéanti une trentaine de chars et hélicoptères des forces gouvernementales syriennes au moyen de TOW.Détails des opérations spécialesUn drone-kamikaze a repéré les tireurs alors qu’ils étaient en train de se préparer à un lancement. Puisqu’il était impossible d’identifier Sniper Tow, les militaires ont décidé d’éliminer l’ensemble de l’équipe de tir. Les radicaux ont entendu le son d’un drone Lancet tombant sur leur pick-up, mais ils n’ont pas eu le temps de s’éloigner du véhicule. Blessés par éclats, ils sont décédés. Un autre drone-kamikaze a détruit leur système TOW.Le même jour d’avril 2020, le chef de guerre Abu al-Walid a été tué dans le gouvernorat syrien de Hama.Drone LancetLe drone-kamikaze Lancet a été conçu par la société russe ZALA, qui fait partie du groupe Kalachnikov. Ses créateurs indiquent que le drone peut emporter une charge de combat de trois kilogrammes et rester en vol pendant 30 minutes.Le Lancet se désintègre complètement pendant son attaque. Il est privé de la capacité de rentrer à sa base en raison du risque d’explosion de sa charge de combat pendant l’atterrissage.*Organisation terroriste interdite en Russie

russie

syrie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

russie, syrie, drone, vidéo, hayat tahrir al-cham, radicaux, zala lancet (drone)