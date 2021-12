https://fr.sputniknews.com/20211219/vaccination-des-enfants-les-autorites-pronent-son-importance-la-plupart-des-parents-la-refusent-1053986070.html

Vaccination des enfants: les autorités prônent son importance, la plupart des parents la refusent

Vaccination des enfants: les autorités prônent son importance, la plupart des parents la refusent

Sachant que les enfants transmettent le virus, il est nécessaire de les vacciner, affirment les autorités. En outre, la propagation du Covid-19 risque de... 19.12.2021, Sputnik France

2021-12-19T14:21+0100

2021-12-19T14:21+0100

2021-12-19T14:24+0100

france

enfants

vaccination

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1053986044_0:175:2417:1535_1920x0_80_0_0_267ae8c07a0f7abf9fe76faa330279e1.jpg

Tandis que la vaccination des enfants pourrait être bientôt élargie sous condition de l’avis favorable de la Haute autorité de Santé (HAS), la majorité des parents s’y opposent, indique un sondage. Les autorités et les soignants insistent toutefois sur son efficacité dans la lutte contre la pandémie.Il faut vacciner les enfants "parce qu'ils sont contaminants", a réaffirmé le 18 décembre Jean Castex, une semaine après qu’il s’est dit être "l’exemple vivant" d’une telle transmission, ayant contracté le virus via sa fille.La probabilité d’autorisation de cette mesure a été faite après que le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’est prononcé en sa faveur. Justifiant sa décision, celui-ci a argué que les enfants se contaminaient plus que les adolescents majoritairement immunisés. Durant la semaine 48 de 2021, le taux d’incidence chez les 6-10 ans était 2,6 fois plus élevé que celui chez les 15 à 17 ans, a noté le CCNE.Risque de hausse des cas gravesCompte tenu des chiffres officiels, le virus ne semble pas gravement les menacer.La population des 5-11 ans représente 5.514.210 enfants, d’après les données de l’Insee au 1er janvier 2020. Depuis le début de la pandémie au 31 octobre 2021, 417.810 cas ont été constatés dans cette tranche de population, dont 28% étaient symptomatiques, a fait savoir Santé publique France. Seul 0,3% d’entre eux ont été hospitalisés (1.284).Parmi ceux-ci, 226 ont été admis en soins critiques, dont 86% avec PIMS, informe le CCNE. Trois décès ont été constatés dans cette tranche d’âge, dont un cas par PIMS.Faisant valoir la propagation de l’infection chez les 5-11 ans, le CCNE suggère que le nombre de PIMS et d’admissions en réanimation augmentera de manière importante dès le 1er trimestre 2022.Une éventuelle augmentation des hospitalisations en pédiatrie pour Covid, notamment par l’accroissement des cas de PIMS en réanimation, "serait une source non négligeable de tensions supplémentaires pouvant conduire à des pertes de chances pour les enfants concernés".Entre-temps, le variant Omicron à haute transmissibilité, qui est susceptible de devenir majoritaire d’ici deux semaines, cause des cas moins graves, d’après les premiers rapports.Prévenir la vague suivanteSelon Alexandra Benacky, membre du comité, une couverture vaccinale de 20% chez cette tranche d’âge pourrait réduire d’au moins 40% le risque d'infection des enfants.La pertinence de la mesure a également été pointée auprès de Franceinfo par Philippe Amouyel, épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille:"Le risque d’un enfant, dans une classe de 25 élèves, de se contaminer sur la journée est d'une chance sur cinq, donc un taux de transmission extrêmement important".La décision de la HAS est attendue le 20 décembre. Dans tous les cas, l’immunisation des enfants restera sur la base du volontariat, a assuré Olivier Véran.Forte opposition des parentsSept parents d'enfants âgés de 5 à 11 ans sur dix (68%) sont opposés à l’immunisation, dont 47% très opposés, selon un sondage Elabe pour L'Express, BFM TV et SFR publié le 16 décembre. Par ailleurs, sur l’ensemble de la population, 51% des personnes interrogées y sont favorables, contre 48%.Où en est-on dans le monde?La vaccination des 5-11 ans, avec une version du vaccin Pfizer moins forte que celle destinée aux adultes, est possible dans l’Union européenne depuis son autorisation par le régulateur du médicament le 25 novembre. L’Autriche y a donné feu vert le 15 novembre, sans attendre l’avis du régulateur. Le Danemark, l’Espagne, la Grèce, le Portugal et l’Italie l’ont aussi autorisée.Hors Europe, le Canada, les États-Unis et Israël sont concernés. La Chine, le Chili, l’Argentine, le Venezuela et la Colombie vaccinent les enfants à partir de 3 ans, Cuba et le Nicaragua à partir de 2 ans.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

enfants, vaccination, covid-19