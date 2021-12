https://fr.sputniknews.com/20211220/a-35-ans-gabriel-boric-accede-a-la-presidence-du-chili-1053993300.html

A 35 ans, Gabriel Boric accède à la présidence du Chili

A 35 ans, Gabriel Boric accède à la présidence du Chili

Gabriel Boric, candidat de la coalition de gauche " Apruebo Dignidad " a été élu, dimanche, nouveau président du Chili, à l'issue du deuxième tour de... 20.12.2021, Sputnik France

2021-12-20T11:40+0100

2021-12-20T11:40+0100

2021-12-20T11:40+0100

international

chili

élection présidentielle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/18862/07/188620771_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_4fe29b3e6988d0117db2e3c0f873a9e3.jpg

Boric devient à 35 ans le plus jeune président de la République du Chili depuis l’indépendance du pays il y a 200 ans.Après le dépouillement de 99,47% de voix, Boric a obtenu 55,86% des votes, contre 44,14% des votes pour son rival de droite José Antonio Kast. Ce dernier a immédiatement reconnu sa défaite et a félicité le président élu du Chili.L’analyste politique Andres Grimbland a affirmé à la MAP que " c’est la première fois, depuis 1964, qu’un président est élu avec un score aussi important, qui frôle les 56%".Après la proclamation des résultats, les partisans de Boric sont sortis en masse pour célébrer ce triomphe dans les rues de Santiago a coups de klaxons et de caravanes interminables de voitures brandissant les drapeaux chiliens.Le président sortant Sebastián Pinera a félicité Gabriel Boric pour son triomphe avec un important taux de participation citoyenne (54,29%) qui " donne un nouvel exemple de la démocratie " au Chili.Lors du traditionnel appel téléphonique entre le président sortant et le président élu, Pinera a invité Boric " à changer la jeunesse avec la prudence des cheveux gris ", en référence au jeune âge du président élu.Le candidat malheureux de la droite chilienne, José Antonio Kast, a immédiatement reconnu sa défaite et a souhaité plein succès à son rival, affirmant qu’à " partir d’aujourd’hui Boric est le président élu du Chili et il mérite tout notre respect et notre collaboration constructive ".

chili

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

chili, élection présidentielle