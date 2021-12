https://fr.sputniknews.com/20211220/allemagne-fin-de-l-ere-merkel-pas-du-neomercantilisme-1053964333.html

Allemagne: fin de l’ère Merkel, pas du néomercantilisme? - Podcast

Allemagne: fin de l’ère Merkel, pas du néomercantilisme? - Podcast

Après seize ans au pouvoir, Angela Merkel laisse la place à une coalition "vert-jaune-rouge" entre écologistes, libéraux et sociaux-démocrates. Est-ce pour... 20.12.2021, Sputnik France

2021-12-20T11:20+0100

2021-12-20T11:20+0100

2021-12-20T11:20+0100

russeurope express

podcasts

allemagne

angela merkel

élections

coalition

olaf scholz

podcast

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1053964264_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_cf2d3925a82c55afa61870d9ba705848.png

Allemagne : fin de l’ère Merkel, pas du néomercantilisme ? JACQUES SAPIR | PETER WAHL Allemagne : fin de l’ère Merkel, pas du néomercantilisme ? JACQUES SAPIR | PETER WAHL

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Peter Wahl, journaliste et essayiste, cofondateur de la branche allemande d’Attac et auteur de l’article "Les élections en Allemagne et la crise du parti de gauche Die Linke" (revue Contretemps, novembre 2021).Abonnez-vous au podcast pour ne jamais manquer un épisode:

allemagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jacques Sapir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102130/23/1021302379_0:288:2592:2880_100x100_80_0_0_5255aba76ddfabe257a2ede144902864.jpg

Jacques Sapir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102130/23/1021302379_0:288:2592:2880_100x100_80_0_0_5255aba76ddfabe257a2ede144902864.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jacques Sapir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102130/23/1021302379_0:288:2592:2880_100x100_80_0_0_5255aba76ddfabe257a2ede144902864.jpg

podcasts, allemagne, angela merkel, élections, coalition, olaf scholz, podcast, аудио