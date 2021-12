https://fr.sputniknews.com/20211220/bruxelles-accelere-les-livraisons-de-vaccins-aux-etats-membres-1053994220.html

Bruxelles accélère les livraisons de vaccins aux États membres

La Commission européenne (CE) a annoncé lundi avoir conclu un accord avec BioNTech-Pfizer pour accélérer la livraison de son vaccin à ARN messager aux États... 20.12.2021, Sputnik France

Au premier trimestre de 2022, BioNTech-Pfizer fournira 20 millions de doses supplémentaires (cinq millions en janvier, cinq millions en février et 10 millions en mars), qui viennent s'ajouter aux 195 millions de doses déjà prévues de BioNTech-Pfizer, portant le nombre total de livraisons au premier trimestre à 215 millions, indique l’Exécutif européen.Jeudi dernier, la Commission a également marqué son accord avec Moderna sur la livraison de doses supplémentaires au premier trimestre de 2022. "Compte tenu de la détérioration de la situation épidémiologique dans l'Union européenne au cours des derniers mois, la vaccination complète et l'administration de rappels demeurent parmi les principales priorités de l'UE en matière de santé", souligne la CE, notant qu’avec l'augmentation rapide attendue des infections dues au variant Omicron, ceci est encore plus urgent que jamais.La CE et les États membres ont également activé une première option pour l'achat de plus de 200 millions de doses, dans le cadre du troisième contrat avec BioNTech-Pfizer.Cette commande couvre également les vaccins adaptés au variant Omicron, si ces vaccins deviennent disponibles. En activant cette option, l'UE se prépare au cas où des vaccins adaptés seraient nécessaires. Les livraisons de ces plus de 200 millions de doses devraient avoir lieu à partir du deuxième trimestre 2022.Ces doses viennent s'ajouter aux 450 millions de doses déjà prévues pour 2022 sur la base du contrat d'achat déjà signé. Cela portera le nombre total de livraisons par BioNTech-Pfizer à 650 millions de doses en 2022.

avec Maghreb Arabe Presse

